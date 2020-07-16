Ağrı’da Ak Parti’ye geçen Belediye Başkanları Özhaseki’yi ziyaret etti

Geçtiğimiz günlerde Ağrı’da Ak Parti’ye geçen İlçe ve belde belediye başkanları, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Başkan Yardımcısı Ahmet Çakır’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerinde belediye başkanlarına öncülük eden Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Eleşkirt ve Yayladüzü Belediye Başkanlarımız ile birlikte AK Parti Yerel Yönetimler Başkanımız Sn. Mehmet Özhaseki ve Başkan Yardımcımız Sn. Ahmet Çakır’ı ziyaret ettik” ifadelerini kullandı.

Ziyarete Ak Parti’ye geçen Yücekapı Belediye Başkanı Nurettin Öztürk ise taziyesi olması nedeni ile katılamadı.