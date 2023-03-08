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Ağrı’da aday öğretmenlere "Uyum Eğitimi" semineri
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentteki aday öğretmenlere yönelik "Uyum Eğitimi" semineri gerçekleştirildi.
AĞRI 08.03.2023, 16:10
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentteki aday öğretmenlere yönelik "Uyum Eğitimi" semineri gerçekleştirildi.
Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen seminere Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ve kentteki aday öğretmenler katıldı. Seminerde, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç tarafından aday öğretmenlere; aday öğretmenlerin görev ve sorumlulukları , şehir kimliği, veli ve öğrenci profili , öğretmenlik ve girişimcilik konularında eğitimler verildi.