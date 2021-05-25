Ağrı’da 5 yıldızlı otel konforundaki öğretmenevi hizmete başladı

Ağrı’da yapımı tamamlanan 5 yıldızlı otel konforundaki Burçin Uysal Öğretmenevi hizmete girdi.

Doğubayazıt Ortadirek İlkokulunda çıkan yangında öğrencisini kurtarmak isterken şehit olan öğretmen Burçin Uysal’ın isminin verildiği öğretmenevinin yapımı tamamlandı. Bir süre önce hizmete açılan Burçin Uysal Öğretmenevi göz kamaştırıyor. Modern görüntüsüyle dikkat çeken öğretmenevinde toplantı salonu, kuaför, kafeterya, okuma salonu ve restoran bulunuyor. Suit odalardan oluşan toplam 120 yatak kapasiteli öğretmenevi konuklarını bekliyor. 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veren öğretmenevi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası ile aynı bahçede yer alıyor.