Ağrı’da 41 maden şehidi anısına fidan dikildi

Ağrı’da, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden faciasında hayatını kaybeden 41 maden şehidi anısına fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında kalan 250 kişilik öğrenci grubu, Bartın’ın Amasra ilçesinde hayatını kaybeden 41 maden işçisi için Kent Ormanına hatıra fidanı dikti.

Maden faciasında şehit olan 41 madenci anısına gerçekleşen fidan dikim faaliyetine; Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Eğitim Şube Müdürü Gökmen Aslankılıç, Ağrı Orman İşletme Şefi Hüseyin İnce, yurt öğrencileri ve kurum personeli katılım sağladı.

Fidan dikim sonrasında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Fedai Din; “Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan olayın ardından acılarımız tazeliğini koruyor. Tekrardan hayatını kaybeden 41 maden şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bu acıyı unutmamız mümkün değil. Bu bağlamda şehitlerimizin unutulmaması ve her zaman hatırlanması amacıyla, Orman İşletme Müdürlüğümüzün bizim için ayırdığı alanda şehitlerimiz anısına hatıra ormanı açmak istedik. 41 Maden şehidimiz adına gençlerimiz ile birlikte birer fidan dikimi yaptık. Bu konuda ki hassasiyetleri nedeniyle Orman İşletme Müdürlüğümüze, öğrencilerimize ve kurum personelimize teşekkür ediyorum" dedi.