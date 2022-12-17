Ağrı’da 3 bin litre kapasiteli yer üstü konteynırlar yerleştirildi

Ağrı Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına 3 bin litre kapasiteli yer üstü çöp konteynırları yerleştirildi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın girişimleri ve talimatları sonrasında kent merkezin farklı noktalarına 3 bin litre kapasiteli yer üstü çöp konteynırları yerleştirildi. Çalışmaları yerinden takip eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediye filosuna yeni katmış olduğu vinçli çöp kamyonu ile konteynırların yerleştirildiğini ve dolum sonrasında yeniden bu vinçli kamyona çöplerin yüklendiğini belirtti. Ağrı için gece-gündüz demeden projelerin devam ettiğini belirten Başkan Sayan, kente yeni kazandırılan bu hizmetin hayırlı olmasını temenni etti. Ekipler, 3 bin litre kapasiteli yer üstü çöp konteynırları Ağrı şehir merkezinde bulunan bölgelere yerleştirmeye devam ediyor.