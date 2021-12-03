Ağrı’da “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” programı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdür Vekili Neriman Karakoç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kurumda görev yapan engelli personellerle bir araya gelerek çiçek takdim etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Neriman Karakoç, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş ve kurumdaki engelli personeller katıldı. Programda personellere çiçek takdim eden Karakoç, engellilerin sürekli yanlarında olduklarını belirterek, ”Engelli kardeşlerimizin meselelerini, sıkıntılarını hatırlamak başarılarının farkına varmak sadece bir günün sınırlarına hapsedilmeyecek kadar önemlidir. Biz diğer özelliklerine, engeline bakmadan sevmek, ona saygı duymak, hürmet göstermek mecburiyetindeyiz. İnsan için olmayan, insanı ve vicdanı olamaz. Tek bir engelli kardeşimiz dahi kendisini dışlanmış hissederse, kendisini çaresiz hissederse bunun vebali tüm insanlığı üzerindedir” dedi.

Programda pasta kesiminin ardından personellere pasta ikram edildi. Personellerle bir süre sohbet edip taleplerini dinleyen Karakoç, “Sizlere ailenizle birlikte sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” dedi.