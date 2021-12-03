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Ağrı’da “3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programı”

Ağrı’da Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü tarafından “3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programı” düzenlendi.

AĞRI 03.12.2021, 18:41
Ağrı’da “3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programı”

Ağrı’da Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü tarafından “3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programı” düzenlendi.

Ağrı Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, kurum amirleri, engelliler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim’in açılış konuşmasını yapmasıyla başlayan programda konuşa Ağrı Valisi Osman Varol engellilerin, yılın sadece bir günü değil her gün hatırlanmalarının gerektiğini ifade etti.

Vali Varol, bu tarz belirli günlerin önemine değinerek, “Bütün platformlarda dile getirdiğim önemli bir hususu burada da bir kez daha tekrarlamak istiyorum; tüm dünyada özellikle herhangi bir kavram, olgu ve grup için belirli bir gün veya hafta ayrıldıysa ve o gün çeşitli etkinliklerle o kavrama dikkat çekilip farkındalık oluşturulmaya çalışılıyorsa bu kavram, olgu veya grup önem verilmesi gereken, bir gün değil yılın her günü üzerinde çalışılması gereken önemli bir husustur. Bu çerçevede, engelli vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik hayata katılmaları; ekonomik yaşam içerisinde istihdam ve girişimciliğe erişim konusunda herhangi bir problemleri kalmaması gerektiği, bunun yılın belirli zamanlarında ve birkaç kurumun vasıtasıyla değil de yılın her günü yaptığımız her işte, bütün uygulamalarımızda, tüm kurum ve kuruluşlarımızdaki çalışmaların içerisinde, temeline yerleştirilerek yapılması gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Sosyal hukuk devleti olan ülkemizde, tüm vatandaşların yaşamlarını eşit şartlar altında, herhangi bir eksiklik duymadan sürdürebilmeleri, her türlü hizmete erişimle ilgili önlerinde engel bulunmaması gerektiği, ekonomik ve sosyal hayatta layıkıyla yer almaları ile ilgili yaşadıkları problemlere pozitif ayrımcılık politikaları uygulayarak çözüm getirmemiz gerektiğini hepimizin anlaması gerekiyor” dedi.

“Son 20 yılda geldiğimiz nokta gurur verici”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik birçok alanda çalışma yapıldığına dikkat çeken Varol, “Son 20 yıl içerisinde engelli vatandaşlarımızla ilgili hizmetlerde geldiğimiz noktaya bir baktığımızda doğrudan bireylere sağlanan mali haklar, onların rehabilitasyon ve bakımı ile ilgili dışarıdan sağlanan hizmetler, bireylerin ailelerine sağlanan destekler, kamu kurum ve kuruluşlarında engelli erişimi ile ilgili sağlanan olanaklar ile istihdam alanında özel gereksinimli bireylere ayrılan kontenjanları görüyoruz. Bu faaliyetlerin tamamına baktığımızda geldiğimiz noktanın gurur verici olduğunu görüyor fakat durmadan engelli vatandaşlarımızın imkanlarını ve olanaklarını daha da iyi noktalara taşımak, sizlerin ihtiyacını giderebilmek için durmadan tüm alanlarda gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından düzenlenen “Benim İçin Söyle” isimli sinevizyon gösteriminin izlendiği program, engelli bireyler Sefa Altın ve Savaş Kaçmaz’ın birlikte seslendirdiği şiir dinletisi ile sürdü.

Daha sonra yüzme branşında 4 farklı dalda Türkiye Şampiyonluğu elde eden, engelleri azim ve inançla aşan başarılı genç sporcu Süleyman Emin Erim sahne alarak başarı hikayesini katılımcılara anlattı. Dans ve saz ziyafeti ile süren programda Vali Varol, “Temel İşaret Dili” eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. Programın ardından engelli bireyler tarafından el emeği göz nuru olarak hazırlanan eserlerden oluşan sergi ziyaret edildi.

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