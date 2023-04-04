Ağrı’da 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Ağrı KOM Şube Müdürlüğümüz Doğubayazıt KOM Büro Amirliğince kaçakçılığın önlenmesi ve men edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir iş yeri, 04 AAP 034 plaka sayılı çekici ve 04 AAE 976 plaka sayılı dorsede yapılan aramada 27.000 paket kaçak sigara ele geçirilmiş, konu ile ilgili olarak M.T., B.T. ve M.S. isimli şahıslar hakkında kaçakçılık suçu kapsamında işlem başlatılmış, ayrıca 04 AAP 034 plaka sayılı çekicinin üzerinde bulunan şase numarasının plaka ile uyuşmaması üzerine B.T. isimli şahıs hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem başlatılmıştır.” denildi.