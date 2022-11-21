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Ağrı’da 229 adet sentetik ecza ele geçirildi
Ağrı’da yabancı uyruklu bir şahsın üzerinde 229 adet sentetik ecza ele geçirildi.
AĞRI 21.11.2022, 18:44
Ağrı’da yabancı uyruklu bir şahsın üzerinde 229 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uygulama noktasında durduğu İran plakalı otobüste İran uyruklu F.G.’nin üzerinde yeşil reçeteye tabi 229 adet sentetik ecza ele geçirdi. Şahıs yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.