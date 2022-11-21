banner596

Son Dakika

Ağrı’da 229 adet sentetik ecza ele geçirildi

Ağrı’da yabancı uyruklu bir şahsın üzerinde 229 adet sentetik ecza ele geçirildi.

AĞRI 21.11.2022, 18:44
Ağrı’da 229 adet sentetik ecza ele geçirildi

Ağrı’da yabancı uyruklu bir şahsın üzerinde 229 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uygulama noktasında durduğu İran plakalı otobüste İran uyruklu F.G.’nin üzerinde yeşil reçeteye tabi 229 adet sentetik ecza ele geçirdi. Şahıs yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.

Yorumlar (0)