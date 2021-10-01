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Ağrı’da 160 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Ağrı’nın Patnos ilçesinde düzenlenen operasyonda 160 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
AĞRI 01.10.2021, 19:34
Ağrı’nın Patnos ilçesinde düzenlenen operasyonda 160 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan ortak çalışmalar neticesinde toplam 160 kilogram kaçak tütün ele geçirilmiş olup şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.