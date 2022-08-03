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Ağrı’da 14 kilo 242 gram toz esrar ele geçirildi

Ağrı’da İran uyruklu şahsın kullandığı tır içerisinde 14 kilo 242 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

AĞRI 03.08.2022, 11:00
Ağrı’da 14 kilo 242 gram toz esrar ele geçirildi

Ağrı’da İran uyruklu şahsın kullandığı tır içerisinde 14 kilo 242 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ağrı’da, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlamaya yönelik çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele birimine bağlı ekipler, Doğubayazıt-İran sınırından Türkiye sınırlarına gireceği sırada arama yaptıkları İran plakalı tırda 14 kilo 242 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. İran uyruklu tır sürücüsü ise gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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