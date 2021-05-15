Ağrı’da 13 bin ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek ulaştırıldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul pansiyonlarında hazırlanan yemekler, öğretmenler ve Kızılay gönüllülerince Ramazan ayında 13 gün boyunca 13 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.

Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destek vermek amacıyla başlatılan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında tam kapanma süreci ile ramazan ayında 13 gün boyunca meslek liselerindeki pansiyonlarda aşçılar tarafından titizlikle hazırlanan yemekler, öğretmenler ve Kızılay gönüllülerince iftar öncesi il merkezindeki mahallelerde ikamet eden toplam 13 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı. Ayrıca Ramazan Bayramı dolasıyla ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtımını yaparak onların bayramını kutlayan ekipler, çocuklara da bayram şekeri dağıtarak onlarla yakından ilgilendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ağrı Şubesi iş birliğiyle ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan proje kapsamında öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından hazırlanan 304 gıda kolisi ise İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’in katılımıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Öte yandan il merkezi ve ilçelerde görev yapan fedakar öğretmenler, kendi imkanlarıyla çevre ve ailelerinden topladıkları yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik başlatılan projelere destek ve katkılarından dolayı Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, Kızılay gönüllüleri ve meslektaşlarına teşekkür etti.