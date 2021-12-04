Ağrı Valisi Varol’dan korumalarına çağ kebabı keyfi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, hafta sonunda kısa bir mola vererek özel kalem ekibi ve polis korumalarına Valilik Konağı’nda çağ kebabı yaparak eliyle ikram etti.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, hafta sonunda kısa bir mola vererek günlük programı hazırlayıp ve takip eden özel kalemde görev yapan personelleri ile gece gündüz mesai gözetmeden çalışmalarında güvenliğini sağlamak amacıyla yanında olan polis korumalarına Valilik Konağı bahçesinde kendi eliyle çağ kebabı hazırladı. Pişirdiği çağ kebapları misafirlerine ikram ederek hepsine ayrı ayrı teşekkür eden Vali Varol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özel Kalem ve koruma ekibimizdeki emektar kardeşlerimizle hafta sonunda bir kısa mola; 10 derecede açık havada piknik keyfi. Üzerimizde emekleri çok, hakları ödenmez. Mevlam ağzımızın tadını bozmasın, ayağımıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.