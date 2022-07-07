Ağrı Valisi Varol’dan Kadın Kooperatifi’ne ziyaret

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Hamur ilçesine bağlı Demirkapı Köyü’nde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Hamur Kaymakamı Kerem Türker, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, Hamur İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Çetin ile birlikte Hamur ilçesine bağlı Demirkapı Köyü’nde, 23.06.2022 tarihinde 8 girişimci kadın tarafından faaliyete geçirilen, KadınGirişimi Üretim ve İşletmeKooperatifi’ni ziyaret ederekköy kadınları ile bir araya geldi. Kooperatifteki kadınların, girişimci ruhlarıyla özellikle yöreye büyük katkı sunduklarını belirten ValiVarol; çilek, elma ve sebze bahçelerinde incelemelerde bulunarak girişimci kadınlardan, üretim süreçlerine ilişkin bilgi aldı. Kooperatiflerin, yörenin kalkınması ve ürünlerini pazarlama açısından önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Demirkapılı kadınlar, lezzetli el becerilerini kullanarak ürettikleri ve satışını gerçekleştirdikleri; tandır ekmeği, yumurta, peynir, tereyağı, halise, çiriş, keledoş, otlu peynir, punk gibi birçok yöresel ürünü, üretebilmenin vesatabilmenin ev ekonomilerine katkı sağladıklarını ve bunun mutluğu içerisinde olduklarını belirtti. Demirkapılı girişimci kadınlara, bereketli kazançlar dileyen Vali Varol, "Kadınlarımızı iş gücüne ve üretime teşvik edecek projeler yapmaya ve kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Yerelden kalkınma hedefimizin kahramanları kadın üreticilerimize, kolaylıklar diliyorum."diyerek ziyaretini noktaladı.