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Ağrı Valisi Varol’dan İl Jandarma Komutanlığına ziyaret

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı’ya ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

AĞRI 13.09.2021, 15:32
Ağrı Valisi Varol’dan İl Jandarma Komutanlığına ziyaret

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı’ya ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.


İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı ve tören mangası tarafından karşılanan Vali Varol, ziyaretlerinin anısına hatıra fotoğrafı çektirerek Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı ile makamında bir süre görüşen Vali Varol, Tuğgeneral Sıkı’ya yeni görevinde başarılar dileyerek yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi aldı.

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