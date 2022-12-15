Ağrı Valisi Varol, üniversite öğrencileri ile buluştu

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Doğubayazıt ilçesini ziyaret ederek üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Doğubayazıt Kız Öğrenci Yurdunda düzenlenen "Gençlerle Buluşma" adlı söyleşi programına katılarak üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Vali Varol, hayat tecrübelerini gençlere aktardığı programda; "Bizler hem eğitim hem de yaşam koşullarınızın en iyi şekilde olabilmesi için çok büyük bir çaba ve kaynak sarf ediyoruz." sözleriyle gençlere verdiği önemi belirtti. Vali Varol, üniversite öğrencilerle gerçekleştirdiği buluşmada onların talep ve isteklerini dinleyerek sorularına cevap verdi. Programın sonunda Vali Varol, gençlere özel hazırlamış olduğu hediyeleri verdi.