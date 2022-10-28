Ağrı Valisi Varol, teröristlerden temizlenen Ağrı Dağı’nda yol açma çalışmalarını inceledi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, teröristlerden temizlenen Ağrı Dağı’nda, 3320 metre rakımda yer alan dağcılık kamp alanlarına kadar uzanan yaklaşık 20 km uzunluğundaki yeni yol açma çalışmalarını yerinde inceledi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Doğubayazıt ilçesine giden Vali Dr. Osman Varol, ilk olarak Topçatan İlkokulunu ziyaret etti. Köy okulunda incelemelerde bulunan Vali Varol, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin derslerine katıldı. Öğrencileri hediyeleriyle sevindiren Vali Varol, onlara başarılar diledi. Daha sonra Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile birlikte yapımı devam eden Doğubayazıt ilçesi Hazzep Tepe Askeri Üs Bölgesini ziyaret eden Varol, 2100 rakımda bölgedeki güvenliğin arttırılması amacıyla kurulan, yüzde 70’i tamamlanan Hazzep Tepe Askeri Üs Bölgesinde incelemelerde bulunarak yapım çalışmaları hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Vali Varol, buradan 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye’nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı’nda, 3320 metre rakımda yer alan dağcılık kamp alanlarına kadar uzanan yaklaşık 20 kilomete uzunluğundaki yeni yol açma çalışmalarını yerinde inceledi. Teröristlerden temizlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen dağcıların tırmanış gerçekleştirdiği Ağrı Dağı’nda yaptığı incelemeler sırasında, kamp yapan dağcıları ve tırmanış rehberlerini ziyaret ederek kendileriyle sohbet eden Varol, daha sonra Ağrı Dağı 3200 rakımdaki Kızılsırt Mevkiinde çay içerken çektirdiği bir fotoğrafını, sosyal medya hesabından : “Dağlardaydık bugün yineBizim Dağlarda” ifadeleri ile paylaştı. Ardından Vali Varol ve beraberindeki heyet, 3500 metre rakımdaki Kızılsırt Mevkiinde inşa edilmesi planlanan Jandarma Karakolu ve Dağcılık tesisleri için uygun olabilecek alanlarda incelemelerde bulundu.

Daha sonra Güngören köyünü ziyaret eden ve köy muhtarı Zeki Çetiz ile bir araya gelen Varol, köy sakinlerinin talep ve isteklerini dinleyerek sohbet etti.