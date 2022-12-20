Ağrı Valisi Varol, polisevinde incelemelerde bulundu

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Polisevini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Dr. Osman Varol, tadilat halindeki Polisevini ziyaret ederek yapılan bakım ve onarım çalışmalarını inceledi. Vali Varol, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen’den tadilat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Varol; vatandaşlara daha iyi bir hizmet verebilmek adına, Polisevinin giriş, lobi, restoran, lokal ve benzer kullanım alanlarında gerçekleştirilen yenileme faaliyetlerini yerinde inceleyerek tadilatın detaylarına ilişkin bilgi aldı.