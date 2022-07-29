banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti

Ağrı Valisi Varol, Patnos ilçesini ziyaret etti

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, bir dizi program dolayısıyla Patnos ilçesini ziyaret etti.

AĞRI 29.07.2022, 13:39
Ağrı Valisi Varol, Patnos ilçesini ziyaret etti

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, bir dizi program dolayısıyla Patnos ilçesini ziyaret etti.

İlçe protokol üyeleri tarafından karşılanan Vali Varol, Patnos Kaymakamı Yusuf Cankatar ile makamında bir süre görüştü. Ardından; Patnos Ziraat Odası Başkanı Hakan Hakverdi’yi makamında ziyaret eden Vali Varol, çocuklarla yakından ilgilendi. Ziyaretlerde; Vali Varol, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Alpaslan ile birlikte Patnos’ta inşaatı tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında yetkililerden bilgi alan Vali Varol, vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Yorumlar (0)
30°
açık