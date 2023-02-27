Ağrı Valisi Varol, Karacasu Konteyner Kenti ziyaret etti

Kahramanmaraş’ta çalışmalarını aralıksız sürdüren Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, depremzede vatandaşların geçici barınma ihtiyacının karşılandığı Karacasu Konteyner Kentte incelemelerde bulundu.

Altyapı çalışmaları devam eden Karacasu Konteyner Kent 2. etap ile öğrenciler için hazırlanan dersliklerde incelemelerde bulunan Vali Dr. Osman Varol,"Vatandaşlarımızın fiziki koşullarını en kısa sürede iyileştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Karacasu Konteyner Kenti ziyaret eden Vali Varol; Gıda Market, Giyim Market ve çocuk oyun alanlarında incelemelerde bulundu. Vali Varol, yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konteyner kentte vatandaşlarla bir araya gelen ve onların taleplerini dinleyen Vali Varol, çocuklarla yakından ilgilendi. Ağrı Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından deprem bölgesinde kurulan Mobil Aşevi’ni ziyaret eden Vali Varol, dernek yetkililerinden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Varol, ziyaret sonrası vatandaşlarımızla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.