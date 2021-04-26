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Ağrı Valisi Varol iftarını Mehmetçik ile birlikte açtı

Ağrı Valisi Osman Varol, Doğubayazıt ilçesinde bulunan Yaygınyurt Üs Bölgesi’nde Mehmetçik ile iftar açtı.

AĞRI 26.04.2021, 19:04
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Ağrı Valisi Varol iftarını Mehmetçik ile birlikte açtı

Ağrı Valisi Osman Varol, Doğubayazıt ilçesinde bulunan Yaygınyurt Üs Bölgesi’nde Mehmetçik ile iftar açtı.

Ağrı Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile birlikte iftar öncesinde Yaygınyurt Üs Bölgesi’nde bulunan yaşam kulesinde incelemelerde bulundu. Mehmetçik ile sohbet eden Vali Varol, yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden detaylı bilgi aldı. Daha sonra Vali Varol, gece gündüz demeden vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla görev ifa eden kahraman Mehmetçik’le birlikte iftar yaptı. Duaların edildiği iftar programında kahraman Mehmetçiğin yürüttüğü görevin kutsallığına vurgu yapan Vali Varol, Mehmetçiklere görevlerinde muvaffakiyetler diledi.
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