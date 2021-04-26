banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Tüm kurumlarda eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi!
Tüm kurumlarda eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi!
Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı: Tam kapanma uygulanacak
Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı: Tam kapanma uygulanacak
Bakan Koca 40 yaş üstü için aşılama tarihini açıkladı
Bakan Koca 40 yaş üstü için aşılama tarihini açıkladı
Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak
Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak

Ağrı Valisi Varol esnafı ziyaret edip, maske ve mesafe uyarısında bulundu

Ağrı Valisi Ali Dr. Osman Varol, esnafı ziyaret ederek, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

AĞRI 26.04.2021, 17:28
2
Ağrı Valisi Varol esnafı ziyaret edip, maske ve mesafe uyarısında bulundu

Ağrı Valisi Ali Dr. Osman Varol, esnafı ziyaret ederek, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, kentin uğrak noktalarındaki esnafı ziyaret ederek, korona virüs salgınına karşı, esnaf ve vatandaşlara maske kullanmaları, sosyal mesafeye uymaları ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Esnafla bir süre sohbet edip talep ve isteklerini dinleyen Vali Varol, esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Vatandaşlar ve esnaflar da Vali Varol’un ziyareti ve kendilerine gösterdiği yakın ilgi nedeniyle teşekkür etti.
banner478
Yorumlar (0)
12°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?