Ağrı Valisi Varol, Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan ekmek fırınını ziyaret etti

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan ekmek fırınını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Dr. Osman Varol, 81 ilde başlatılan “Meslek Liselerine Ekmek Fabrikası Kurulumu Projesi” çerçevesindeki Ağrı uygulama noktası olan Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan ekmek fırınını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Fırın ziyaretinin akabinde Vali Dr. Osman Varol; Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan, taşımalı okullara da gönderilmek üzere 1500-2000 kişilik yemek hizmeti veren yemekhaneyi ziyaret etti. Vali Varol; Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki atölye, kütüphane ve derslikleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ardından öğrencilerle gelecek planları hakkında sohbet eden Vali Varol, öğrencilere önemli tavsiyeler verdi. Vali Varol; öğretmenler ile öğretmenler odasında bir araya gelerek sohbet etti. Vali Varol, öğretmenlerin doğrudan insanlara dokunabilen ve toplumun her alanında rol alacak bireyler yetiştiren çok önemli bir mesleğe sahip olduğunu belirtti. Vali Varol, bu yıl eğitim-öğretime başlayan Eleşkirt 100. Yıl İlkokulunun ana sınıfını ziyaret ederek çocukların oyunlarına eşlik etti. Vali Varol’un hediyeleriyle sevinen çocuklar Vali Varol’a teşekkür etti. Ana sınıfı ziyaretinin akabinde Vali Varol, 100. Yıl İlkokulunda öğrencilerin dersine girerek çocukların okul heyecanına ortak oldu ve onlarla yakından ilgilendi. Vali Varol, 100. Yıl İlkokulunda öğretmenler ile öğretmenler odasında bir araya gelerek sohbet etti.

Vali Varol, yeni açılan okulun eğitim- öğretim yılına hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak ziyaretini sonlandırdı.