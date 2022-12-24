Ağrı Valisi Varol, Dengiz ailesinin evlerine konuk oldu

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, hane ziyaretleri bağlamında Dengiz ailesinin evlerine konuk oldu.

Dengiz ailesiyle sohbet eden Vali Varol, ailenin talep ve isteklerini dinledi. Vali Varol, Dengiz ailesinin çocuklarıyla yakından ilgilenerek çocukların eğitimlerine katkı sağlayacak hediyelerde bulundu. Ziyaretin ardından Vali Varol, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi.