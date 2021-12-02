Ağrı Valisi Varol, anaokulu açılışı gerçekleştirdi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Minik Kalpler Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.

Eğitim yatırımlarının atılan adımlar içerisinde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Vali Dr. Osman Varol; bu yatırımın çocukların akademik başarısına ve kişilik gelişimine imkan tanıyacağını, onların hayat boyu mutlu bir birey olarak yaşamasının önünü açacağını belirterek hayırlı ve uğurlu olması temennisi ile açılışı gerçekleştirdi.

Açılışın ardından anaokulunda incelemelerde bulunan ve öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Vali Varol; eğitimin bir millet için, bir milletin geleceği için önem verilmesi gereken en önemli konulardan birisi olduğunu belirterek miniklerle yakinen ilgilendi. Miniklerle sohbet eden Vali Varol, çeşitli hediyeler verdiği öğrencilerle pasta kesti. Daha sonra yetkililerden anaokulunun kapasitesi ve donatıları hakkında detaylı bilgi alan Vali Varol, öğretmenlerle bir araya gelip öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaparak onlara başarılar diledi.