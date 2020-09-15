Ağrı Valisi Dr. Varol, YKS sınavında dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı
AĞRI VALİSİ DR. OSMAN VAROL, 2020 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI’NDA (YKS) TÜRKİYE SIRALAMASINDA AĞRI’DA İLK 10 BİNE GİREN ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI.
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye sıralamasında Ağrı’da ilk 10 bine giren öğrencileri ağırladı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olan öğrencileri makamında kabul eden Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, başarılarından dolayı öğrencileri kutlayarak, öğrencilerin bu başarısında pay sahibi olan ailelerini, öğretmenlerini ve okul idarecilerini tebrik etti. Sınavda başarı gösteren öğrencilere hitap eden Vali Dr. Varol, “Genç arkadaşlar yeni bir yola çıkıyorsunuz. Hayırlı olsun, tebrik ediyorum hepinizi. Çok ciddi bir şekilde çalıştınız. Öğretmenlerinizin yönlendirmesine riayet ettiniz. Disiplinli bir hayat yaşadınız. Bu disiplininizi aynı şekilde sürdürürseniz girdiğiniz yolda, yapacağınız işlerde ve kariyerinizde en iyisi olursunuz. İnşallah her şey gönlünüzce olur” dedi. Vali Dr. Osman Varol, daha sonra öğrencilerle düşünceleri ve geleceğe dair planları hakkında bir süre sohbet etti. Yapılan sohbetin ardından Vali Dr. Varol, dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi. Program günün anısına toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Bu yıl yapılan Yüksek Öğretim Sınavında Ağrı’dan Türkiye’nin sayılı üniversitelerine 15 tıp, 6 diş hekimliği, 12 hukuk, 5 eczacılık, 14 mimarlık ve 24 mühendislik fakültesine öğrenci yerleşti. Ziyaret sırasında öğrencilere; İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan, Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Kürşat Akdeniz ve Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi Müdürü Abdullah Durmuş eşlik etti.
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