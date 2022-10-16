Ağrı TSO Başkanı Alpaslan güven tazeledi

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Saim Alpaslan, üçüncü dönemde yeniden seçilerek güven tazeledi.

Ağrı’da 9 yıldır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevinde bulunan Saim Alpaslan, Ticaret Odası seçimlerinde yeniden seçilerek güven tazeledi. Yeni bir döneme hep birlikte başladıklarını belirten Alpaslan, üyelere teşekkürlerini iletti.