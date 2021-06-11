Ağrı toprakları suyla buluşuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Ağrı’da sulama sezonu başladı.

Kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı olarak su miktarında azalmanın beklenmesi nedeniyle, su kaynaklarının verimli kullanımına yönelik ülkedeki su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi amacıyla 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından “Su ve Sulamada Hamle Yılı” olarak ilan edildi.

Bu kapsamda Ağrı’da 20 mayıs 2021 tarihinde başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 420 bin 490 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Erzurum’da toplam 115 bin 192 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yaklaşık 65 Milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Genel Müdür Yıldız, "Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.