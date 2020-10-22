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Ağrı Spor kupaya veda etti
MİSLİ.COM 3. LİG 2. GRUP'TA MÜCADELE EDEN AĞRI 1970 SPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR MAÇINDA, BUGÜN KENDİ EVİNDE KARŞILAŞTIĞI 52 ORDU SPOR'A YENİLEREK KUPAYA VEDA ETTİ.
AĞRI 22.10.2020, 17:57
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Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Ağrı 1970 Spor Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında, bugün kendi evinde karşılaştığı 52 Ordu Spor’a yenilerek kupaya veda etti.
Ağrı Vali Lütfi Yiyenoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın 16. dakikasında Mehmet Şirin Soydan’ın attığı golle ev sahibi Ağrı 1970 Spor 1-0 öne geçti.
Maçın ilerleyen bölümlerinde üstünlüğünü koruyamayan ev sahibi ekip, 52 Ordu Spor’dan 20. ve 60. dakikalarda Gökhan Aydaş’ın attığı gollerle 2-1 mağlup duruma düştü.
Maçta başka gol olmazken Ağrı 1970 Spor aldığı mağlubiyetle Ziraat Türkiye Kupasına veda eden taraf oldu.
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