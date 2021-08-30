Ağrı Sağlık Müdürü Dr. Daharlı: “Yoğun bakım hastalarının yüzde 95’i aşısız”

Ağrı Sağlık Müdürü Dr. Coşkun Daharlı, pandemi sürecinde ilde çok önemli insanların vefat ettiğini ve aşılamanın çok önemli olduğunu belirterek, “Yoğun bakım hastalarının yüzde 95’i aşısız” dedi.

Ağrı Sağlık Müdürü Dr. Coşkun Daharlı, Ağrı Sivil Toplum Platformu ile bir araya geldi. Sivil Toplum Örgütlerini pandemi ile ilgili bilgilendiren Daharlı, “16 Ocak tarihinde başlayan aşılama sürecinde, Valimizin destekleri ile çok önemli bir noktaya geldik. Ağrı’yı kırmızı kategoriden herkesin elbirliği ile sarı kategoriye taşıdık. Ancak bu süreçte herkes bir tanıdığını kaybetmek zorunda kaldı. Pandemi sürecinde 5 yüzün üzerinde kişi hayatını kaybetti. “dedi.

“Yoğun bakım hastalarının yüzde 95’i aşısız”

Aşının önemini dile getiren Daharlı, ”Yoğun bakım hastalarımızın yüzde 95’i aşısız durumda. İlimizin ilk doz aşı oranı %66.6’da. Bizim bunu kısa sürede yüzde 75’in üzerine çekip, vaka ve ölüm sayılarını azaltmamız gerekiyor. Sağlık Bakanımız Ağrı’yı çok önemsiyor. Koordinatörler ilimizde görev yaparak sürece katkıda bulunuyor. Hepimizin de bu sürece katkıda bulunması lazım. Aşı tedarikinde hiçbir sıkıntımız yok. Şehrin dört bir yanında aşılamaya devam ediyoruz. Sizlerden de bu konuda destek istiyoruz.” diye konuştu.

"ASTOP her zaman devletinin yanındadır"

Ağrı Sivil Toplum Platformunun devletin almış olduğu toplumsal politikaları desteklediğini söyleyen Başkan Mehmet Salih Aydın, “Biz toplum yararı gözeten, her noktada devletimiz ile birlikte hareket eden bir platformuz. Süreç içerisinde birçok Ağrılı hemşehrimiz hayatını kaybetti. Keşke aşı çok daha erken bulunsa veya getirilebilseydi, bu kadar ölüm yaşamasaydık. Şimdi elimizde bir fırsat var. Ağrı’nın tüm noktalarında aşı yapmak için bekleyen bir sağlık ekibi bulabiliyorsunuz. Tüm hemşerilerimizin de sorumluluk alarak aşı yapmalarını önemli rica ediyoruz.“ diye konuştu.