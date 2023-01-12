Ağrı Müftülüğünden cezaevlerine kitap desteği

Ağrı İl Müftülüğü, Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için "Kitap İyileştirir" sloganıyla başlatılan kitap bağışı kampanyasına destek verdi.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla kütüphaneler oluşturulmuştu. Açılan kütüphane için Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca "Kitap İyileştirir" sloganıyla kitap bağış kampanyası düzenlendi. Kampanyaya Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) yayınlarından oluşan kitaplar hediye ederek destekte bulunan Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, toplumun bütün kesimlerine din hizmeti, din eğitimi, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmaktadır. Yine Başkanlığımız sahih ve doğru bilgi sunmak amacıyla yazılı, görsel ve dijital yayınlar hazırlayarak toplumun her kesimine din hizmeti sunmaktadır. Bu çerçevede tutuklu ve hükümlülere müftülük olarak manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermekte ve DİB yayınlarından oluşan eserleri de istifadelerine sunmaktayız. Amacımız daha önce suça bulaşan vatandaşlarımızın rehabilitasyon sürecine katkıda bulunarak yeniden suç işlemelerini önlemektir"dedi.