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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’den İl Jandarma Komutanı Çimen’e hayırlı olsun ziyareti
AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET FARUK TEKİN, İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA ATANAN TUĞGENERAL MEHMET ÇİMEN’İ MAKAMINDA ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİNDE BULUNDU.
AĞRI 20.10.2020, 17:11
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Mehmet Çimen’i makamında ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, geçtiğimiz aylarda İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Mehmet Çimen’i makamında ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Çimen, ziyaretten dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin’e teşekkür etti.
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