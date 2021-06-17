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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’den AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu’ya ziyaret

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

AĞRI 17.06.2021, 08:57
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’den AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu’ya ziyaret

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, geçtiğimiz aylarda AK Parti Ağrı İl Başkanlığına seçilen Halil Özyolcu’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu, ziyaretten dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin’e teşekkür etti.
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