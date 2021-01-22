Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Patnos ilçesindeki dil sokaklarının açılışlarını gerçekleştirdi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Patnos ilçesindeki okulları ziyaret ederek “Dil Sokağı” projesi kapsamında, okullarda görev yapan öğretmenler tarafından okul koridorunun duvarlarının yabancı dil görselleri ile donatıldığı dil sokaklarının açılışlarını gerçekleştirdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Patnos ilçesindeki okullarda incelemelerde bulundu. “Dil Sokağı” projesi kapsamında, Değirmendüzü Ortaokulu, Süphan Ortaokulu, Mimar Sinan Anadolu Lisesi ve Süphan Dağı Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından okul koridorunun duvarlarının yabancı dil görselleri ile donatıldığı dil sokaklarının açılışlarını gerçekleştirdi. Dil sokaklarını gezip bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, emeği geçen herkese teşekkür etti. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Öğretmenlerin istek ve taleplerini dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okullarda incelemelerde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne geçerek yapılan çalışmalar hakkına bilgiler alan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Taşdemir ve şube müdürleri ile bir süre görüştü.