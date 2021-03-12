Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı dağıttı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Diyadin ilçesindeki okulları ziyaret ederek ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı dağıttı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Sebih Özden ile birlikte Diyadin ilçesindeki yatılı bölge ortaokulu ve köy okullarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İhtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı dağıtan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okullarda yürütülen çalışmalar hakkında okul yöneticilerinden bilgi aldı. Her gittiği okulda öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, “İnsanlar, eğitim yolu ile sadece bilgi ve birikimlerini değil aynı zamanda milli, manevi ve evrensel değerlerini de gelecek nesillere aktarır. İyi bir insan olmak, iyi bir vatandaş olmak, çevresine ve insanlığa faydalı bireyler olarak hizmet etmek ancak ve ancak eğitim yolu ile mümkündür. Evrensel değerlerin yanında milli değerlerine sahip çıkan, kendine güvenen, hür düşünen, sorgulayan, bilgiyi üretebilen, Cumhuriyetimizi geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirmek; ülkemizi güçlü kılacaktır. Sizlere emanet ettiğimiz çocuklarımızı, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven, topluma karşı sorumluluk duyan kişiler olarak hayata hazırlayacağınıza olan inancım tamdır”dedi.