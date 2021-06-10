banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Genç Sadâ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

AĞRI 10.06.2021, 09:03
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Genç Sadâ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Taşlıçay Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Genç Sadâ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında Merkez İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emre Bakırçay birinci, Diyadin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İlhan Boztepe ikinci, Patnos 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Remzi Değerli üçüncülüğü elde etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Çetin, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencileri tek tek tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilere ödüllerini verdi. Ödül töreni, toplu fotoğraf çekilmesi ile son buldu.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
az bulutlu