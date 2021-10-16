banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Doğum bildirimi başvurusu e-Devlet’te
Doğum bildirimi başvurusu e-Devlet’te
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek’in ilçe ziyaretleri

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerindeki okullarda incelemelerde bulundu.

AĞRI 16.10.2021, 13:54
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek’in ilçe ziyaretleri

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerindeki okullarda incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu ile birlikte Taşlıçay ve Diyadin ilçelerindeki okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları gezerek öğrencilerin eğitim-öğretim hedeflerini soran Kökrek, onlarla bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Her gittiği okulda öğretmenler ile buluşan ve fikir alışverişinde bulunan Kökrek, daha sonra okullarda incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Daha sonra Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Alper Balcı ile Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca’yı da ziyaret ederek bir süre görüşen Kökrek, kaymakamlar ile ilçe eğitim-öğretim alanında yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Ziyaretlerinde, Kaymakam ve Belediye Başkanı Balcı ile birlikte Diyadin ilçesindeki okulları inceleyen Kökrek, buradan Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir’i makamında iade-i ziyarette bulunup Belediye bünyesinde kurulan kütüphaneyi gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 8 8
16. Giresunspor 9 8
17. Kasımpaşa 8 6
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
19. Göztepe 8 5
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Eyüpspor 9 17
4. Bandırmaspor 9 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Liverpool 8 18
2. Chelsea 7 16
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 8 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1