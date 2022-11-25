Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek’e, Siirt’teki öğrencilerinden sürpriz kutlama

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Karadayılar köyünde, 2002 yıllarında okuyan öğrenciler, yıllar sonra okullarında görev yapan şimdi ise Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine devam Hasan Kökrek’e sürpriz yaparak öğretmenler gününü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’e sürpriz yapmak için Ağrı’ya gelen Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Karadayılar köyünde, 2002 yıllarında Bozkuş Karadayılar İlköğretim Okulunda okuyan Talat Aydın ve Davut Aydın, Milli Eğitim yetkilileri ile ortaklaşa program düzenledi. Öğrencilerini karşısında gören ve şaşkınlık ile duygulu anlar yaşayan Kökrek, öğrencilerine sarılarak, bir süre sohbet etti. Öğrencilerin çiçeğini ve hediyesini alan Kökrek, öğrencilerine ve emeği geçenlere teşekkür etti. Öğretmenler Günü pastasını kesen Kökrek, "Öğretmenlik tarifi zor, ancak yaşayarak öğrenilebilecek ve anlatılabilecek meslek gruplarından biridir. Mesleğimizin temelini oluşturan eğitim ve öğretim konusu, doğrudan iyi, ahlaklı ve erdemli insan ve iyi vatandaş yetiştirmekle ilgili olup toplumun şekillenmesinde birinci derecede rol oynamaktadır" dedi.