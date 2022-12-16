Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Tutak ve Patnos ilçelerini ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Tutak ve Patnos ilçelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş ile birlikte ilk olarak Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan ve şube müdürleri tarafından karşılandı. İlçedeki eğitim durumuna ilişkin Karaoğlan’dan bilgi alan Kökrek, daha sonra Patnos ilçesine geçerek Eskikonak Sebahattin Yıldız İlk-Ortaokulu, Eskikonak Köy Yaşam Merkezi ve Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Öğrenci, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerle bir araya gelerek istek ve taleplerini dinleyen Kökrek, çalışmalarında başarılar diledi. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kursiyerlerin ihtiyaç sahibi öğrenciler için ördüğü eldiven, atkı, bere ve çorap malzemelerini Eskikonak Sebahattin Yıldız İlk-Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere dağıtan Kökrek, “Biz eğitim yuvalarımızın en iyi şekilde olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin başarılı olmaları için biz her türlü katkı ve desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kökrek’e, Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Taşdemir ve ilçe şube müdürleri eşlik etti.