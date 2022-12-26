Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Merkez Ballıbostan İlkokulu-Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş ile birlikte Merkez Ballıbostan İlkokulu-Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, sınıfları gezerek öğrencilere hedef belirlemeleri tavsiyesinde bulundu. Daha sonra öğretmenler odasında okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Kökrek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı, sorun ve talepleri dinledi.