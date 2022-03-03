Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont yardımlarını dağıttı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulunu ziyaret ederek hayırseverler tarafından gönderilen bot ve montları ihtiyaç sahibi 310 öğrenciye dağıttı.

Fatih Mahallesinde bulunan Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, okul bölümlerinde incelemelerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan ’Okulumda Binbir Ses Var’ projesi kapsamında müzik atölyesinde enstrüman çalmayı öğrenen öğrencilerle bir araya gelen Kökrek, öğrencilerle bir süre sohbet edip onların müzik dinletisini izledi. Daha sonra hayırseverler tarafından gönderilen bot ve montları ihtiyaç sahibi 310 öğrenciye dağıtan Kökrek, öğrencilere bot ve montlarını giydirip onlarla yakından ilgilendi.

Okulda bulunan okuma salonu ile zeka sınıflarını gezen Kökrek, “Okulumuzda öğrencilerimize yönelik oluşturulan zeka oyunları ve okuma salonunda öğrencilerimiz hem kitap okumakta hem de zeka oyunlarını oynayarak zihin aktiviteleri gerçekleştirmektedir. Bunun yanında ’Okulumda Binbir Ses Var’ projesi ile okulumuzda bulunan müzik atölyesinde öğrencilerimiz ders dışı zamanlarda müzik aletleri ile tanışıyor, keman, gitar ve piyano çalma çalışmalarına katılmaktadır” dedi.

Kökrek daha sonra öğretmenlerle bir toplantı yaparak istek ve taleplerini dinledikten sonra okuldan ayrıldı.