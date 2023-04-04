Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, iftarını açtığı öğrencilerin sinema talebini geri çevirmedi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, iftarını Ozanlar YBO’da kalan öğrencilerle açtı. Öğrencilerin sinema talebini geri çevirmeyen Kökrek, pansiyonda kalan 145 öğrenciyi sinemaya gönderecek.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu ile birlikte il merkezindeki Ozanlar köyünde bulunan Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etti. Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından karşılanan Kökrek, pansiyonda kalan öğrencilerle birlikte dua ederek iftarını açtı. Kökrek, iftar sonrası okul yöneticileri, öğretmenler ve personellere teşekkür etti. Daha sonra pansiyonda kalan öğrencilerle bir araya gelen Kökrek, öğrencilerle sohbet edip istek ve taleplerini dinledi. Öğrencilerin hedeflerine ilişkin fikir alışverişinde bulunan Kökrek,"Okulunuza dört elle sarılınız, onun sizlere sunduğu bütün imkanları en iyi şekilde kullanmaya çalışınız. Öğretmenlerinizden, en iyi biçimde yaralanın. Güzelliklerle donanan o minik yürekleriniz kocaman gönüllere dönüşecektir; o pırıl pırıl beyinleriniz aydınlanarak yarınları hazırlayacaktır" dedi.

Öğrencilere ders çalışmaları ve kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulunan Kökrek, öğrencilerden gelen sinema talebini geri çevirmedi, şube müdürü Selahattin Bilgiç’i telefonla arayarak pansiyonda kalan 145 öğrencinin en kısa zamanda sinemaya götürme talimatını verdi. Sinema talebinin yerine gelmesinin sevincini alkışla gösteren öğrenciler, sinema için Kökrek’e teşekkür etti. Kökrek, daha sonra okulda incelemelerde bulundu.