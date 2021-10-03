banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
SGK'dan grip aşısı açıklaması
SGK'dan grip aşısı açıklaması
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a:
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a: "Yersiz kaprisleri yüzünden..."

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Belediye Başkanı Sayan’ı ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Belediye Başkanı Savcı Sayan’ı makamında ziyaret etti.

AĞRI 03.10.2021, 09:38
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Belediye Başkanı Sayan’ı ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Belediye Başkanı Savcı Sayan’ı makamında ziyaret etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Belediye Başkanı Savcı Sayan’ı makamında ziyaret ederek 2021-2022 eğitim öğretim yılında planlanan ve yürütülen projeler, halk eğitim merkezleri ile meslek liselerinde hayata geçirilecek çalışmalar, kentin eğitim kalitesini yükseltmek ve belediye ile ortak projeler konularında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sayan, Kökrek’e yeni görevinde başarılar diledi. Nazik ziyaretinden dolayı Kökrek’e teşekkür ederek bir süre görüşen Başkan Sayan, eğitimin önemine dikkat çekti. Belediye olarak eğitime her konuda destek vereceklerini ifade eden Başkan Sayan, daha sonra Kökrek’e ziyaret anısına plaket takdim etti. Kökrek, konukseverliği dolayısıyla Başkan Sayan’a teşekkür etti.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P