Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, başarılı sporcularla bir araya geldi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Şemsi Türkmen Anadolu Lisesinde öğrenim gören ve katıldığı Bedensel Engelliler Yüzme dalında Türkiye birincisi olan Özcan Dayanamaz ile kentte çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilerle buluştu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, müdürlük toplantı sonunda Şemsi Türkmen Anadolu Lisesinde öğrenim gören ve katıldığı Bedensel Engelliler Yüzme dalında Türkiye birincisi olan Özcan Dayanamaz ile çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilerle bir araya gelerek başarıların devamını diledi. Öğrencilerle bir süre sohbet edip taleplerini dinleyen Kökrek, sporda gösterilen başarının derslerde de gösterilmesini istedi. Kökrek, sporun ve sosyal faaliyetlerin eğitim hayatıyla doğru orantılı yürüdüğü takdirde, kazanılacak başarıların kişiyi daha da ileri mevkilere taşıyacağının altını çizdi.