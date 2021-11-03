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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde iki proje tescil aldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile akademisyenlerce hazırlanan Hologram görüntüleme cihazı ile Robotik kol projeleri, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan tescil aldı.

AĞRI 03.11.2021, 16:25
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde iki proje tescil aldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile akademisyenlerce hazırlanan Hologram görüntüleme cihazı ile Robotik kol projeleri, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan tescil aldı.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nce yürütülen ve AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul, AİÇÜ’den Doç. Dr. Bünyamin Aygün ve Öğr. Gör. Ahmet Özmen, Elektrik-Elektronik Mühendisi Mustafa Uzuniba ile AİÇÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin tasarımlarını yaptığı Holografik görüntüleme cihazı ile Robotik kol projeleri, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından benzersiz bir tasarım olarak tescil edildi.

AİÇÜ ve Atatürk Üniversitesi akademisyenlerince yürütülen çalışmalar sonucu ortaya çıkan projelerin tescil edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, hazırlanan projelerin öğrencilerin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sanayi kuruluşlarında kullanılabileceğini söyledi.

Hologram görüntüleme cihazı ile öğrencilerin görüntüleme sistemlerinin temelini öğrenme imkanı bulduğunu ifade eden Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Proje ile öğrencilerimiz görüntüleme sisteminin uygulamasını yapabilmekte, mikroişlemci ve bilgisayar programlamayı daha kolay öğrenebilmektedir. Bu tasarım eğitimin yanı sıra reklamcılık, hediyelik eşya ve görüntüleme sektörleri gibi görüntülemenin olduğu birçok sektörde kullanılabilecek niteliktedir. Tasarım teknik olarak, kontrol ünitesinin bir merkez etrafında döndürülmesi ile havada iki boyutlu animasyon ve yazılar oluşturmaktadır. Yapılmak istenen animasyon ve yazılar hazırlanan bir bilgisayar yazılımı ile kolaylıkla cihaza aktarılmaktadır. Bu cihaz kapsamında mekanik, elektronik ve yazılımsal tasarımlar yapılarak nihai sonuç elde edildikten sonra üniversite-sanayi işbirliği ile üretilip öğrencilerimizin eğitimi amacı ile kullanılmaya başlanmıştır” diye konuştu.

Günümüzde otomasyon sistemlerinde yaygın olarak yer alan robot kolları kullanacak nitelikli insan gücüne daha fazla ihtiyaç duyulduğunu aktaran Prof. Dr. Karabulut, “Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan tescil alan ikinci çalışma olan Robot kol projesi ile öğrencilerimiz, Sanayi 4.0’ın ana omurgasını oluşturan otonom sistemlerinin ihtiyaç duyduğu donanıma sahip bir şekilde yetişme imkanı bulacaktır. Sanayi-Üniversite işbirliği ile üretilen robot kollarla Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümünde okuyan öğrencilerimiz uygulamalı olarak otomasyon sistemleri eğitimi almaya başladı. Tasarlanan ve üretilen robot kollar ile bilgisayar destekli tasarım ve üretim sistemleri, otomasyon sitemleri tasarlama ve uygulama, kontrol ve kumanda sistemleri, programlama ve operatörlük gibi beceriler üniversitemiz öğrencilerine aktarılmaktadır. Tüm bunların yanı sıra uzay alanında yaşanan heyecan verici gelişmeler yeni otomasyon sistemlerine duyulan ihtiyacı giderek artırmaktadır. Bu alanda ileri teknolojiler üretecek altyapıların oluşması adına yapılan bu ve benzeri çalışmalar, öğrencilerimizde heyecan ve cesaret oluşturacaktır” diye konuştu.

Prof. Dr. Karabulut, her iki projede emeği bulunanları kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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