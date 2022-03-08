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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, DAKAF’22’de büyük ilgi gördü

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), ‘Yetenek Her Yerde’ sloganıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinatörlüğünde üniversiteler, kamu-özel sektör kurumları ve meslek odalarının işbirliği ile Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’na (DAKAF’22) katıldı. Güçlü bir kadro ile DAKAF’22’ye katılan AİÇÜ’nün iki noktada açılan standı, fuar süresince yoğun ilgi gördü.

AĞRI 08.03.2022, 15:31
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, DAKAF’22’de büyük ilgi gördü

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), ‘Yetenek Her Yerde’ sloganıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinatörlüğünde üniversiteler, kamu-özel sektör kurumları ve meslek odalarının işbirliği ile Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’na (DAKAF’22) katıldı. Güçlü bir kadro ile DAKAF’22’ye katılan AİÇÜ’nün iki noktada açılan standı, fuar süresince yoğun ilgi gördü.

Erzurum’da MNG Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde yapılan DAKAF’22’nin açılışına Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Erzurum Valisi Okay Memiş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ak Parti Milletvekili Selami Altınok, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Devlet eski Bakanı Lütfü Esengün, paydaş üniversitelerin rektörleri, mülki, idari, yargı ve kamu kurumu yöneticileri, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Bölgenin en büyük insan kaynakları etkinliği olma özelliğine sahip DAKAF’22’de Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve bir çok üniversitenin yanı sıra IC Holding ve farklı sektörlerden 300’den fazla firma stant açarak kurumlarını tanıtma ve öğrencilerle bir araya gelme imkanı buldu.

Açılış sonrası protokolle birlikte stantları gezen AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, katılımcı üniversiteler ve firmaların stantlarını tek tek ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DAKAF’22’ye katılımlarından dolayı Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a teşekkürlerini ileten Prof. Dr. karabulut, üçüncüsü gerçekleştirilen Kariyer Fuarı ile bölge üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin firma temsilcileri ile bir araya gelmesinin ülkemizdeki yetişmiş insan gücünün değerlendirilmesi için çok önemli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Karabulut, “Bölgesel fuarlar ile tüm gençlere birer yetenek olduklarının hissettirilmesi, ülkemizin her bölgesindeki üniversiteli gençler için istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlanması, kamu kurumlarının, nitelikli iş gücü arasındaki bilinirliğinin ve işveren marka değerinin arttırılması ile nitelikli öğrenci ve mezunların kamu kurumlarına kazandırılması, KOBİ’lerin insan kaynakları ve yetenek kazanımı süreçleri hakkındaki farkındalıklarının ve kapasitelerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Böylesine önemli bir organizasyona katkı sunan Ağrı Valiliğimize, Ağrı Belediyemize, Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Arkoz Madencilik A.Ş.’ye ve tüm yatırımcılara hassaten teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Fuarın en çok ilgi gören standlarından AİÇÜ standını ziyaret eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kullanılan malzemeleri ve yapım aşamaları hakkında bilgi aldıktan sonra Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr. Gör. Fatih Aktı eşliğinde gel git tekniği ile ebru sanatı yaptı. Malkoç’un ebru çalışması davetliler tarafından ilgiyle izlenirken, eser kendisine takdim edildi.

Fuarda Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü’nden Öğr. Gör. Hakan Elitok ile Öğr. Gör. Bilal Han, Tasarım Bölümü’nden Öğr. Gör. Fatih Aktı öğrencileri ile birlikte ebru, naht ve filografi sanatından görsel sunum yaptı, Elektronik ve Otomasyon Bölümü’nden Öğr. Gör. Ahmet Özmen ve öğrencileri Robotik Teknoloji, Otomatik fraksiyon toplayıcı, Döndürmeli kaplama cihazı, Enjektör pompası çalışmaları ile ilgili eserleri sergiledi.

İki gün sürecek olan ve yaklaşık 50 bin öğrencinin ziyaret etmesi beklenen fuarda çeşitli etkinlikler, simülasyonlar, konferanslar ve seminerler düzenlendi.

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