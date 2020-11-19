Ağrı Heyetinden Bakan Kasapoğlu’na ziyaret

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Valisi Osman Varol ile Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan oluşan heyet, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti.

Milletvekili Çelebi, Bakan Kasapoğlu’ndan Ağrı merkez ile 7 ilçe, 4 belde ve köyler için talep ettikleri yatırımların sözünü aldıklarını söyledi.

Milletvekili Ekrem Çelebi’nin ev sahipliğinde Vali Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, Gençlik ve Spor Bakanını Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Ağrı heyeti Bakan Kasapoğlu’ndan gençlerin modern spor tesislerine kavuşabilmesi için yapılan proje ve yatırımlara ilişkin taleplerini iletti. Milletvekili Çelebi, Bakan Kasapoğlu’ndan Ağrı merkez ile 7 ilçe, 4 belde ve köyler için talep ettikleri yatırımların sözünü aldıklarını söyledi. Heyet ayrıca, Ağrı balı ve Nuh’un Gemisi maketi hediye ettiği Bakan Kasapoğlu’nu Ağrı’ya davet etti.

Ağrı Merkez 7 İlçe, 4 Belde Ve Köyler İçin Modern Spor Yatırımları Yapılacak

Ziyarete ilişkin bilgi veren Milletvekili Ekrem Çelebi, geçtiğimiz ay Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na yaptığı ziyarette Ağrı merkezdeki mahalleler ile 7 ilçe, 4 belde ve köyler için modern spor tesisleri inşası talebinde bulunduğunu hatırlattı. Çelebi, Ağrı heyeti ile gerçekleşen ziyarette de, daha önce sözünü aldığı modern spor yatırımlarının yapılması için Bakan Kasapoğlu’nun teyit ettiğini söyledi.

Ağrı’nın tüm ilçe, mahalle ve köyleri için yatırım talebinde bulunduklarını kaydeden Çelebi, “Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaploğu’na 1 ay içinde ikinci kez ziyaret gerçekleştirdik. Önceki ziyarette sözünü aldığımız yatırımların gerçekleştirilmesine yönelik teyit aldık. 7 ilçemizdeki spor tesislerini yenileyecek ve yeni spor tesisleri kazandıracağız. Tüm ilçe, belde ve köylerimiz için talep ettiğimiz yatırımlar arasında 6 adet kapalı halı saha, iki adet yarı olimpik yüzme havuzu, Karaköse Kaplıca Merkezinin bulunduğu bölgeye 300 kişilik kaplıca gençlik kampı, Patnos ilçemize yarı olimpik yüzme havuzu ile çok amaçlı spor salonu, Doğubayazıt ilçemize 500 kişilik kapalı spor salonu var. Ayrıca, diğer ilçelerimize iki adet çok amaçlı spor salonu, sentetik yüzeyli saha ve okul bahçelerimize açık hava basketbol ve voleybol sahaları yer alıyor.” dedi.

Gençlerin, büyük ve güçlü Türkiye yolunda en büyük pay sahibi olduğunun altını çizen Milletvekili Çelebi, gençlik ve spor alanında yapılacak projelerle Ağrı’nın spor altyapısının daha da güçleneceğini sözlerine ekledi.