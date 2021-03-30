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Ağrı Gönül Elçisi Uluslararası Yardım Derneği Afrikalı yetimlerin yüzünü güldürdü

Ağrı Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi kapsamında Afrika’da binlerce yoksul aile ve yetim çocuğa umut götürdü.

AĞRI 30.03.2021, 15:42
Ağrı Gönül Elçisi Uluslararası Yardım Derneği Afrikalı yetimlerin yüzünü güldürdü

Ağrı Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi kapsamında Afrika’da binlerce yoksul aile ve yetim çocuğa umut götürdü.

Ağrı Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, “Yetim Gülerse Dünya Güler” projesi kapsamında Kur’an-ı Kerim dağıtımları, su kuyusu açımı, katarak ameliyatları, kurban bağışları ve gıda yardımlarıyla Afrika da binlerce yoksul aile ve yetim çocuğa umut götürdü. Toplamda 5000 Kur’an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştiren ekip, katarakt yüzünden göremeyen çoğu insanın görmesine vesile oldu.
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