Ağrı Emniyet Müdürü Özen’den Bölek’e teşekkür plaketi

Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ekrem Bölek’i makamında kabul ederek teşekkür plaketi takdim etti.

Ağrı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ekrem Bölek ve psikolojik danışmanları tarafından İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan komiser, polis, memur ve sürekli işçilere yönelik psikolojik tanılama hizmeti seminer verilirken, İl Emniyet Müdürlüğüne sunulan rapor doğrultusunda sosyal ve grup çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Çatalkaya ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ekrem Bölek, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen’i makamında ziyarette bulundu. Bölek ile bir süre görüşüp kurum olarak emniyete verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek Bölek’e teşekkür plaketi veren Özen, daha sonra misafirini yolcu etti.