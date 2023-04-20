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Ağrı Emniyet Müdürü Aydın, iftarını polislerle birlikte açtı
AĞRI İL EMNİYET MÜDÜRÜ HASAN AYDIN, ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV YAPAN POLİSLERLE BİRLİKTE İFTARINI AÇTI.
AĞRI 20.04.2023, 02:08
Ağrı İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev yapan polislerle birlikte iftarını açtı.
Ağrı İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev yapan polislerle iftar sofrasında bir araya geldi. İftarın ardından her koşulda görevlerini başarıyla sürdüren polislerle sohbet eden Aydın, birbirleriyle kaynaşma amacıyla gerçekleştirilen iftar yemeklerinin amacına ulaştığını belirterek polislerin Ramazan Bayramını kutladı.